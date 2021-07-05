Тренды на лето 2021 года: легкость, минимализм и яркие цвета
Видео
Принцесса Диана: икона стиля и самая красивая королевская особа
Видео

Коллеги Меньшова по фильму «Москва слезам не верит» вспомнили о работе с режиссером

Они с теплом отзываются о режиссере легендарной картины.

Коллеги Меньшова по фильму «Москва слезам не верит» вспомнили о работе с режиссером
Коллеги Меньшова по фильму «Москва слезам не верит» вспомнили о работе с режиссером. Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета

Коллеги Владимира Меньшова по легендарному фильму «Москва слезам не верит» поделились своими воспоминаниями об ушедшем режиссере. Сергей Никитин был композитором фильма, он отметил, что хорошо знал Владимира Меньшова и новость о его смерти стала настоящим ударом.

Он присоединился к работе над фильмом, когда картина уже была снята. Присмотреться к Никитину режиссеру посоветовала музыкальный редактор «Мосфильма» Нина Яковлевна Бланк. В итоге Меньшов принял только шестой вариант музыкального сопровождения, «когда все легло на душу».

«Мне трудно отделить человека Меньшова от режиссера, потому что Владимир Валентинович не умел врать — и это главное в его искусстве. И он умел отстаивать правдивую линию», — говорит в беседе с сайтом mk.ru композитор.

В свою очередь актриса Раиса Рязанова, сыгравшая в картине роль Антонины Буяновой, рассказала, что Владимир Меньшов старался помогать всем участникам съемочного процесса.

«Будучи уже в качестве режиссера, он очень помогал. Что-то рассказывал, что-то придумывал, что-то на ходу просто подсказывал. Умница», — рассказала корреспонденту «Политики Сегодня» актриса.

Картина стала ключевой в творческой биографии режиссера и получила множество наград. Актриса также считает съемки «Москва слезам не верит» одной из лучших страниц в своей биографии

«Вообще, это одна из моих просто самых ярких страниц и для меня, и для зрителя. Моя благодарность за это Владимиру Валентиновичу бесконечная. Царство ему небесное, пусть земля будет пухом. Я думаю, что его долго будут все вспоминать, его не будет хватать», — рассказала Рязанова

Советский и российский режиссер, актер Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни. В конце июня его вместе с супругой Верой Алентовой госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус.

Диагноз подтвердился, он и стал причиной смерти режиссера, сообщает сайт Актуальные новости.

Тэги

Владимир Меньшовумер Владимир Меньшов