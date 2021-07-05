Коллеги Меньшова по фильму «Москва слезам не верит» вспомнили о работе с режиссером

Они с теплом отзываются о режиссере легендарной картины.

Коллеги Владимира Меньшова по легендарному фильму «Москва слезам не верит» поделились своими воспоминаниями об ушедшем режиссере. Сергей Никитин был композитором фильма, он отметил, что хорошо знал Владимира Меньшова и новость о его смерти стала настоящим ударом.

Он присоединился к работе над фильмом, когда картина уже была снята. Присмотреться к Никитину режиссеру посоветовала музыкальный редактор «Мосфильма» Нина Яковлевна Бланк. В итоге Меньшов принял только шестой вариант музыкального сопровождения, «когда все легло на душу».

«Мне трудно отделить человека Меньшова от режиссера, потому что Владимир Валентинович не умел врать — и это главное в его искусстве. И он умел отстаивать правдивую линию», — говорит в беседе с сайтом mk.ru композитор.

В свою очередь актриса Раиса Рязанова, сыгравшая в картине роль Антонины Буяновой, рассказала, что Владимир Меньшов старался помогать всем участникам съемочного процесса.

«Будучи уже в качестве режиссера, он очень помогал. Что-то рассказывал, что-то придумывал, что-то на ходу просто подсказывал. Умница», — рассказала корреспонденту «Политики Сегодня» актриса.

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Картина стала ключевой в творческой биографии режиссера и получила множество наград. Актриса также считает съемки «Москва слезам не верит» одной из лучших страниц в своей биографии

«Вообще, это одна из моих просто самых ярких страниц и для меня, и для зрителя. Моя благодарность за это Владимиру Валентиновичу бесконечная. Царство ему небесное, пусть земля будет пухом. Я думаю, что его долго будут все вспоминать, его не будет хватать», — рассказала Рязанова

Советский и российский режиссер, актер Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни. В конце июня его вместе с супругой Верой Алентовой госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус.

Диагноз подтвердился, он и стал причиной смерти режиссера, сообщает сайт Актуальные новости.