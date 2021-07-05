Коллеги Меньшова по фильму «Москва слезам не верит» вспомнили о работе с режиссером

Коллеги Владимира Меньшова по легендарному фильму «Москва слезам не верит» поделились своими воспоминаниями об ушедшем режиссере. Сергей Никитин был композитором фильма, он отметил, что хорошо знал Владимира Меньшова и новость о его смерти стала настоящим ударом.
Он присоединился к работе над фильмом, когда картина уже была снята. Присмотреться к Никитину режиссеру посоветовала музыкальный редактор «Мосфильма» Нина Яковлевна Бланк. В итоге Меньшов принял только шестой вариант музыкального сопровождения, «когда все легло на душу».
«Мне трудно отделить человека Меньшова от режиссера, потому что Владимир Валентинович не умел врать — и это главное в его искусстве. И он умел отстаивать правдивую линию», — говорит в беседе с сайтом mk.ru композитор.
В свою очередь актриса Раиса Рязанова, сыгравшая в картине роль Антонины Буяновой, рассказала, что Владимир Меньшов старался помогать всем участникам съемочного процесса.
«Будучи уже в качестве режиссера, он очень помогал. Что-то рассказывал, что-то придумывал, что-то на ходу просто подсказывал. Умница», — рассказала корреспонденту «Политики Сегодня» актриса.
Картина стала ключевой в творческой биографии режиссера и получила множество наград. Актриса также считает съемки «Москва слезам не верит» одной из лучших страниц в своей биографии
«Вообще, это одна из моих просто самых ярких страниц и для меня, и для зрителя. Моя благодарность за это Владимиру Валентиновичу бесконечная. Царство ему небесное, пусть земля будет пухом. Я думаю, что его долго будут все вспоминать, его не будет хватать», — рассказала Рязанова
Советский и российский режиссер, актер Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни. В конце июня его вместе с супругой Верой Алентовой госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус.
Диагноз подтвердился, он и стал причиной смерти режиссера, сообщает сайт Актуальные новости.