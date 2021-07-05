«Совсем недавно отмечали же»: Симоньян поделилась редким кадром с 80-летия Меньшова

По словам телеведущей, ей очень больно и страшно от такой потери.

Телеведущая Маргарита Симоньян в Instagram разместила редкий кадр, который был сделан в сентябре 2019 года. Тогда она присутствовала на восьмидесятилетии режиссера Владимира Меньшова. Он, как известно, ушел из жизни 5 июля.

«Совсем недавно отмечали же 80 лет. Так хорошо отмечали — так старомодно весело, дружно, с какой-то советской ностальгией, как будто внутри его фильмов находились. Как правильно Шахназаров сегодня сказал — фильмы Меньшова формировали мировоззрение народа».

Маргарита Симоньян

По словам Симоньян, ей очень больно и страшно от такой невосполнимой для всех потери. С каждым таким уходом ей все страшнее заглядывать в бездну будущего, в котором уже не будет таких великих людей.

Напомним, что Владимир Меньшов ушел из жизни в возрасте 81 года. В июне он подхватил коронавирус. Несмотря на все усилия медиков, спасти звезду советского кинематографа не удалось. У режиссера была двустороння пневмония и третья стадия дыхательной недостаточности.

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