Владимира Меньшова похоронят рядом с могилой Василия Ланового

Похороны знаменитого режиссера Владимира Меньшова пройдут 8 июля, его похоронят на Новодевичьем кладбище столицы.

Скорее всего, могила режиссера будет находиться рядом с могилой Василий Ланового, скончавшегося в январе 2021 года. Место для погребения подготовят на Центральной алле кладбища. Об этом сообщил источник ФАН.

Участок предстоит согласовать дочери режиссера — актрисе и телеведущей Юлии Меньшовой. Она оценит место и даст свое согласие, либо наоборот попросит переместить куда-то могилу. Процедура согласования намечена на утро, 6 июля.

Проститься с Владимиром Меньшовым можно будет в Доме кино 8 июля. Начало гражданской панихиды запланировано на 11 часов утра, сообщает OA.

Владимир Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавирусной инфекции, режиссеру был 81 год. в конце июня его госпитализировали в больницу вместе с супругой, Верой Алентовой.