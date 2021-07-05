«Первый фестиваль без дяди Бори»: Арзамасова разместила редкие снимки с Грачевским

Актриса Лиза Арзамасова в Instagram разместила редкие кадры, на которых она запечатлена с ныне покойным создателем киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским. На кадрах они позируют в разные годы жизни режиссера. Как известно, жена хореографа Ильи Авербуха дружила с Грачевским.

По словам Арзамасовой, в лагере «Орленок», куда они вместе приезжали с режиссером, открылся фестиваль визуальных искусств. В этом году из-за беременности ей не удалось приехать на яркий праздник.

«Пусть обязательно сохраняется память. Светлая память тем нашим друзьям и коллегам, кого уже нет с нами. Первый фестиваль без дяди Бори». Лиза Арзамасова

Напомним, что Борис Грачевский ушел из жизни в январе этого года. У него возникли серьезные осложнения после перенесенного коронавируса. На протяжении нескольких недель врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, не смогли спасти создателя киножурнала «Ералаш».

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