Направит телеграмму родным: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье покойного режиссера Владимира Меньшова. Как отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в самое ближайшее время глава государства направит телеграмму родным и близким звезды.

«Президент глубоко соболезнует. Президент в самое ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким, семье Владимира Меньшова».

Дмитрий Песков

Напомним, что именно Владимир Меньшов снял культовый советский фильм «Москва слезам не верит», который пользуется популярностью уже не одно десятилетие у российского зрителя. За свою картину в свое время он был удостоен престижной премии «Оскар», сообщает РИА «Новости».

Владимир Меньшов подхватил в июне коронавирус. Медики измерили у него сатурацию, которая оказалась на очень низком уровне — 89. После этого его госпитализировали. Врачи почти две недели сражались за жизнь режиссера, но ничего не смогли сделать. Меньшова сгубила двусторонняя пневмония. Кроме того, у него была третья стадия дыхательной недостаточности.

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