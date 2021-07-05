«Мокрая ткань так и льнет к телу»: Нетребко после купания ошарашила видом упругого «орешка»

Анна Нетребко взорвала Сеть, опубликовав в Instagram пляжный снимок. Оперная дива, судя по всему, только поплавала — тонкая белоснежная ткань туники как вторая кожа льнула к звезде, подчеркивая все изгибы ее шикарной фигуры. Возлюбленная азербайджанского тенора позировала со спины, изящно блеснув наливным «поплавком». От такого вида поклонники артистки потеряли дар речи. Намокшая блуза не оставляла фанатам простора для фантазии. Как говорится, все было на виду. Однако нашлись и те, кто раскритиковал оперную диву за то, что она засветила белье. Плавки певицы некоторым показались не слишком элегантными и даже скорее мужскими.

«Анечка, я вас, конечно, люблю, но снимок не самый удачный! Вы только не обижайтесь», «Странное белье! Не очень эстетично, на мой взгляд, все это смотрится на вас», «Обычно у Анечки такие элегантные купальники, а тут как-будто простое белье», «Мокрая ткань так и льнет к телу», «О, боги! Как она хороша», «Ауф! Влажная, аж ткань липнет», «Когда нечего скрывать — красотка», «Орешек на виду», — пишут фолловеры.

Смотрите также: