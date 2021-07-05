«Уходят легенды»: Гарик Харламов болезненно воспринял смерть Владимира Меньшова

Шоумен и юморист Гарик Харламов в Instagram болезненно отреагировал на смерть режиссера Владимира Меньшова, которому был 81 год.

«Уходят легенды. Умер Владимир Меньшов. Советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий, педагог; народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981) и премии Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит». Мои соболезнования родным и близким!» Гарик Харламов

Напомним, что Владимир Меньшов в июне нынешнего года подхватил коронавирус. Его родные вызвали медиков 22 июня. Уровень сатурации показал крайне низкую отметку – 89. После этого было принято решение госпитализировать звезду.

На протяжении двух недель медики боролись за жизнь Владимира Меньшова, но, к сожалению, все их усилия оказались тщетны. У режиссера была двусторонняя пневмония, а также третья стадия дыхательной недостаточности.

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