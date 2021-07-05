«Был великим»: Андрей Разин почтил память Владимира Меньшова

Режиссер Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни. Причиной смерти стала двустороння пневмония и третья стадия дыхательной недостаточности. В городскую клиническую больницу № 15 его госпитализировали 22 июня. 5 июля в 9:36 актера не стало. Друзья, коллеги и поклонники мастера выражают свои соболезнования в Сети. В их числе — продюсер Андрей Разин.

«Царствие ему небесное. Он был великим режиссером, великим актером. Это огромная потеря для всего нашего народа и кинематографа. Я также призываю всех граждан прививаться, потому что коронавирус, к сожалению, забирает самых лучших и наносит непоправимый урон нашему обществу. Берегите себя», — написал Разин.

Напомним, Владимир Меньшов представил миру полюбившиеся миллионам картины «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и сотни других. Был членом попечительского совета ВГИКа, членом правления «Мосфильма», членом Союза кинематографистов РФ.

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