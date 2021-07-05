«Мы все так же поем песни»: Подольская показала «талант» младшего сына Ванечки

Певица отметилась в аэропорту с младшим наследником на руках.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков со своими сыновьями Артемием и Иваном провели отпуск в Турции, который понравился звездной семье на сто процентов. Знаменитости ценят этот курорт за гостеприимство, хлебосольность, красоту и хорошие условия для детей.

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Выпускница «Фабрики звезд» не скрыла, что для них в дороге были предоставлены особые условия: ВИП-зона с комфортными креслами и ресторанным питанием в аэропорту, а также места бизнес-класса в самолете. Все это сделало путь домой с маленькими детьми приятнее и беззаботнее.

Маленький Ванечка, которому нет еще и года, к примеру, спокойно гулил в аэропорту, ни о чем не беспокоясь. Этот момент несказанно умилил его маму.

«Мы все так же поем песни», — прокомментировала Наталья, показав видео с малышом в личном блоге.

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