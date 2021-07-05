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Юлия Меньшова высказалась о трагической смерти отца, не перенесшего последствий коронавируса

5 июля стало известно, что кинорежиссер умер от двусторонней пневмонии.

Юлия Меньшова высказалась о трагической смерти отца, не перенесшего последствий коронавируса
Юлия Меньшова. Фото: Global look press

«Мосфильм» сообщил трагическое известие: в 81 год умер народный артист Владимир Меньшов, организм которого не справился с последствиями коронавируса, проявившимися в двусторонней пневмонии. Режиссер заразился им в конце июня. Было известно, что изначально течение болезни проходило в легкой форме.

Его дочь, актриса и ведущая Юлия Меньшова, оставила в личном блоге короткое, но полное боли послание.

«Все. Все… все…» — написала она.

Подписчики Юлии поддержали ее в трудной ситуации своими комментариями.

«Юлечка… Большая утрата. Соболезную», — высказалась Наталья Подольская.

«Ваш отец — гений. Был, есть и будет! Юлия, примите мои соболезнования», — отметилась Мария Кожевникова.

«Юля, примите мои соболезнования. Сил и выдержки вам», — сказал Ефим Шифрин.

«Юленька, светлая память папе, гениальному человеку», — прокомментировала Катя Лель.

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