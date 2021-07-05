Юлия Меньшова высказалась о трагической смерти отца, не перенесшего последствий коронавируса

«Мосфильм» сообщил трагическое известие: в 81 год умер народный артист Владимир Меньшов, организм которого не справился с последствиями коронавируса, проявившимися в двусторонней пневмонии. Режиссер заразился им в конце июня. Было известно, что изначально течение болезни проходило в легкой форме.
Его дочь, актриса и ведущая Юлия Меньшова, оставила в личном блоге короткое, но полное боли послание.
«Все. Все… все…» — написала она.
Подписчики Юлии поддержали ее в трудной ситуации своими комментариями.
«Юлечка… Большая утрата. Соболезную», — высказалась Наталья Подольская.
«Ваш отец — гений. Был, есть и будет! Юлия, примите мои соболезнования», — отметилась Мария Кожевникова.
«Юля, примите мои соболезнования. Сил и выдержки вам», — сказал Ефим Шифрин.
«Юленька, светлая память папе, гениальному человеку», — прокомментировала Катя Лель.