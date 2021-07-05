«Отличной недели»: Александр Жулин обнял молодую жену-фигуристку ради красивого кадра

Уже десять лет фигурист и тренер счастлив вместе с Натальей Михайловой.

Тренер Александр Жулин в Instagram разместил очередной красивый кадр со своей молодой женой — 34-летней Натальей Михайловой. На снимке он элегантно приобнял фигуристку. Семейная пара буквально светится от счастья. При этом для своих поклонников Жулин рассказал забавный анекдот.

«Ребенок самки богомола: «Мама, а каким был мой папа? «Хрустящим». Доброе утро, друзья! Отличной недели». Александр Жулин

«Спасибо. И вам тоже хорошей рабочей недели», «Выглядите вместе с женой счастливыми. Так держать, Александр», «Вы просто чудесная пара. Всех вам благ», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александр Жулин на 23 года старше своей жены. При этом вместе пара уже десять лет. У них двое совместных дочерей. Фигурист и тренер не раз отмечал в беседах с журналистами, что счастье он обрел как раз в своем третьем браке. Как известно, у него также есть уже взрослая дочь Александра от союза с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой.

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