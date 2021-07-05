«Оставайся в США!»: британцы не хотят, чтобы Меган Маркл приезжала в Лондон

На прошлой неделе в Кенсингтонском дворце открыли статую принцессы Дианы. На мероприятии были только принцы Уильям и Гарри, а также брат и сестра покойной леди Ди. Торжественные празднования дня рождения принцессы Кенсингтонский дворец перенес на сентябрь из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что принц Гарри вновь приедет в Лондон, на этот раз уже с Меган Маркл и детьми. Британский таблоид Daily Express по этому случаю провел опрос среди своих читателей. Его итоги неутешительны для герцогов Сассекских.

Из 6 805 респондентов 6 307 или 93 процента выступили против того, чтобы они привезли детей, а значит, и против приезда экс-актрисы.

«Они все должны оставаться на своих местах и ​​больше никогда не беспокоить королевскую семью! Оставайся в США!» — цитирует издание британцев.

Добавим, что визит герцогов Сассекских в Лондон также запланирован на следующий год. В июне 2022-го королева будет отмечать платиновый юбилей правления.

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