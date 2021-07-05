«Подойдет молодой человек от 18 до 25 лет»: Солнцев объявил кастинг на роль жениха для подруги семьи

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram заявил, что ищет жениха для подруги своей семьи Лидии Александровны Алифиренко. Женщина, как он заверил, хочет обрести любовь всей своей жизни. Кроме того, он хочет, чтобы его пожилая жена Екатерина Терешкович перестала его ревновать к Лидии.

«По пожеланиям Лидии ей подойдет молодой человек от 18 до 25 лет, без предрассудков относительно возрастных мезальянсов и имеющий QR-код для прохода в столовую или кафетерий. Желающие пригласить Лидию Александровну на романтическое свидание, пишите в комментах или в личку».

Гоген Солнцев

Как отметил Солнцев, Алифиренко сама в самое ближайшее время выберет себе жениха. Внимание для начала она подарит трем кавалерам. Из них она выберет одного единственного, с которым и свяжет свою дальнейшую судьбу.

Напомним, что жена Солнцева регулярно в последнее время ревновала его к Алифиренко. Она считала, что у парочки есть отношения, которые они строят за ее спиной.

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