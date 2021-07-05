Родные погибшего водителя через адвокатов попросили суд не смягчать приговор Михаилу Ефремову

Как известно, актер через своих представителей отправил кассацию на смягчение наказания.

Родные погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова через адвокатов попросили суд на смягчать наказание актеру, который в данный момент отбывает срок в колонии. Соответствующий документ уже поступил в Пресненский суд столицы.

Ранее актер через своих юристов направил кассацию, где попросил пересмотреть ему приговор в сторону смягчения.

Как отметили адвокаты потерпевших Александр Добровинский и Ирина Хайруллина, поведение осужденного в колонии уже после вступления приговора в законную силу не может быть учтено судом кассационной инстанции как обстоятельство, позволяющее признать наказание несправедливым, сообщает «СтарХит».

Напомним, что за смертельное ДТП Михаил Ефремов получил восемь лет колонии. Его адвокаты вскоре после решения суда подали апелляцию, и приговор в итоге сократили на полгода. Представители погибшего водителя отмечали, что не считают такое наказание чрезмерно суровым.

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