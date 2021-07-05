Объем был бы не лишним: Тодоренко не постеснялась показать грудь в нюдовом бикини без пуш-ап

Ведущая не боится показывать себя такой, какая есть.

31-летняя Регина Тодоренко не страдает комплексами и не пытается кардинально улучшить свою внешность. Звезда любит свой натуральный облик и в личном блоге показывает себя такой, какая есть.

Накануне ведущая выставила в Instagram фотографию в мини-бикини с лифом без пуш-ап, не постеснявшись показать свою грудь без дополнительных объемов, которые может сформировать корректирующая одежда.

Кроме того, Регина предстала на снимке без капли макияжа и наращенных ресниц, поддержав тренд на натуральность. Ранее свою внешность без прикрас показала публике Вера Брежнева, которая отправилась на просмотр мобильного спектакля в простом луке, состоящим из белого свитшота и объемных джинсов. Губы и глаза певица красить не стала.

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