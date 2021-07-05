«Нам пришлось отдать»: коллега Меган Маркл рассказала правду о ее свадьбе с принцем Гарри

Джина Торрес была на свадьбе герцогов в 2018 году.

Американская актриса Джина Торрес работала с Меган Маркл на съемочной площадке. На протяжении нескольких сезонов они снимались в сериале «Форс-мажоры», а после Джина была гостем на свадьбе Меган и Гарри.

В одном из откровенных интервью Торрес призналась, что на церемонии был строгий дресс-код, а самое главное — всем гостям было запрещено пользоваться мобильными телефонами. Их необходимо было сдать и забрать можно было только после того, как закончится мероприятия.

«Нам пришлось отдать наши телефоны, но когда мы все сели в автобус, который отвез нас обратно в отель, нам их вернули», — цитирует Express Торрес.

Напомним, свадьба герцогов Сассекских состоялась в мае 2018 года. Весной 2020-го пара уехала жить в США, отказавшись от королевских обязанностей.

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