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«Уважаю как артиста, а как человека – нет»: певица Лебеда негативно высказалась о Лазареве

Как отметила исполнительница, именно из-за него она потеряла место в проекте «Ну-ка, все вместе!».

«Уважаю как артиста, а как человека – нет»: певица Лебеда негативно высказалась о Лазареве
Юлия Лебеда. Фото: Globallookpress.com

Певица Юлия Лебеда обвинила музыканта Сергея Лазарева в том, что именно из-за него она лишилась места в жюри популярного проекта «Ну-ка, все вместе!». По ее словам, шоу-бизнес просто пропитан лицемерием.

Сергей Лазарев
Сергей Лазарев. Фото: Globallookpress.com

«Как раз он больше всех и кричал, что таким экспертам, как я, не место на проекте. Я его уважаю как артиста, а как человека — нет. Он показал себя во всей красе. Убедил меня в том, что на его счет я не ошибалась».

Юлия Лебеда

По словам Лебеды, после шоу многие ее поддержали. Даже писали продюсерам письма с просьбой ее оставить. К самому шоу у нее никаких претензий нет. Она рада, что участвовала в судьбах многих людей.

Ранее Юлию Лебеду обвинили в том, что она уснула во время выступления одного из участников на шоу «Ну-ка, все вместе!». Сама она настаивает, что ей просто не понравился участник. После выступления она сидела поникшая, положив голову на руки, сообщает «Собеседник».

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