В трендовых головных уборах: Собчак вышла в свет с сыном, облачившись с ним в одном стиле

Ксения Собчак с сыном Платоном появилась в числе зрителей открытой театральной площадки в саду имени Баумана. Журналистка специально для выхода в свет сформировала семейный образ, сделав ставку на светлые оттенки.

Ведущая вместе с сыном примерила белые футболки, а также бейсболки одного цвета. Отметим, что эти головные уборы ранее называла в числе самых трендовых Эвелина Хромченко. Стилист рассказывала на шоу «Модный приговор» Первого канала, что этим летом данные кепки – настоящий хит, при этом чем они меньше, тем считаются более модными.

Что касается игры актеров и театра в саду, Ксения Анатольевна, осталась полностью довольна своей культурной вылазкой.

«Я в восторге! Как круто сделали садочек! Всем рекомендую!» — восхитилась Ксения Анатольевна.

А вот ее сыну Патону, как оказалось, понравилось далеко не все, в чем он честно признался.

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