«Вкусное утро!»: сын Ротару вслед за Галкиным похвастался первым урожаем из маминого сада

Кажется, лето только-только началось, но уже на календаре оно приближается к середине, а в садах и огородах вовсю румянятся ягоды, зреют огурцы и помидоры, перцы и зелень. Наступает время первого урожая, и кто-то уже сорвал с грядки самый вкусный плод. И мы даже знаем, кто: телеведущий Максим Галкин. Он с сыном Гарри нарвал огурчиков и тотчас отведал их в виде летнего салата.

Вслед за Галкиным по урожай в огород наведался сын Софии Ротару — Руслан Евдокименко. Звездный наследник похвастался собранной добычей — огурчиками и абрикосами, которые его знаменитая мама выращивает на приусадебном участке.

«Вкусное утро!» — сообщил Евдокименко у себя в микроблоге.

А вот певица Полина Гагарина уже начала собирать ягоды. Первыми на ее садовом участке поспели вишни. Девушка тоже похвалилась перед подписчиками в соцсети об этом.

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