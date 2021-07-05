Создает талию у всех: Лопырева примерила на променад в Бодруме Х-силуэтное платье с принтом в жостковском стиле

Многие женщины мечтают о тонкой красивой талии, но далеко не все ею обладают. Однако этот момент можно слегка исправить с помощью визуальных эффектов правильно подобранных нарядов.

Чтобы обычная фигура выглядела словно песочные часы, Александр Васильев рекомендовал присмотреться к Х-силуэтным платьям с пышной юбочкой. По словам историка моды, такие модели способны визуально сформировать талию практически у всех дам.

Виктория Лопырева отправилась на променад в турецком Бодруме именно в таком платье. При этом оно имело актуальный принт с крупными цветами, который ранее Эвелина Хромченко сравнила с жостковскими подносами.

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