Словно гимназистка: беременная Арзамасова в горчичном свитере не прогадала с отглаженным воротником «Клодин»

Эксперт портала Teleprogramma.pro Кира Дихтяр подметила, что воротнички «Клодин» в сезоне весна/лето 2021 года стали неотъемлемой частью звездного гардероба. Эта ультрамодная деталь аутфита неизменно молодит и украшает. Разумеется, есть и исключения. Однако тот вариант, который выбрала на каждый день Лиза Арзамасова, модному блогеру понравился.

В своей ванной Елизавета позировала в горчичном свитере с отглаженным воротничком «Клодин», напомнив стилисту образ гимназисток. Выглядит беременная актриса весьма и весьма молодо. Словно юная девушка — и это недалеко от истины. Ведь возлюбленной постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха всего 26 лет. А у нее уже есть взрослый 17-летний пасынок Мартин.

«На Лизе объемный свитер горчичного цвета с воротником «Клодин», как у гимназистки. Этот элемент гардероба вписывается в образ актрисы, подчеркивает ее миловидность внешности и цвет волос», — отметила Кира Дихтяр.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр — модель международного класса, модный блогер. Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

Смотрите также: