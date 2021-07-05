Веселый аттракцион и песни интересные: Гагарина в тельняшке и белых шортиках порезвилась на карусели

Популярная певица Полина Гагарина – дважды мама. Старшему наследнику артистки от первого брака Андрею Кислову скоро исполнится 14 лет, а младшей Мии Исхаковой весной исполнилось три годика. Поэтому в ее доме, а также на приусадебном участке, полно всевозможных игрушек и развлечений. Сама звездная родительница тоже не прочь повеселиться иногда.

В минувшие выходные Гагарина вновь впала в детство. Певица оседлала карусельку для малышей – синюю лошадку-пружинку и, покачиваясь низко-низко к земле, напевала, точнее, открывала рот как под фонограмму. Для развлечения во дворе звезда оделась по-летнему – в футболку-тельняшку и мини-шорты белого цвета.

Ранее мы рассказывали, как Полина Гагарина вслед за Максимом Галкиным похвасталась первым урожаем. Звезда обрадованно сообщила, что у нее поспела вишня, и отведала первую красную ягодку.

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