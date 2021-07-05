«Слышал эту фамилию»: Шахназаров оценил приглашение Бузовой во МХАТ имени Горького

Режиссер Карен Шахназаров оценил недавнее приглашение певицы Ольги Бузовой во МХАТ имени Горького в постановку «Чудесный грузин».

«Я особо не увлекаюсь интернетом. Слышал эту фамилию, знаю, что эта дама очень популярна и у нее много подписчиков. К сожалению, количество подписчиков стало критерием популярности и востребованности». Карен Шахназаров

Как отметил Карен Шахназаров, Ольга Бузова вовсе не виновата, что оказалась во МХАТе. В конце концов, она не сама туда напрашивалась. Ее пригласили, и она отказываться не стала, что в общем-то вполне логично. К ней у режиссера вопросов нет.

В то же время он заметил, что некоторые люди сегодня ориентированы заниматься не театральным искусством, а скандалами. Им главное, чтобы о них говорили, сообщает «АиФ».

Напомним, что появление Бузовой на сцене МХАТа вызвало широкий общественный резонанс. Одни телеведущую поддержали. Другие, наоборот, раскритиковали. Особенно певице досталось от других актеров, которые не поняли такое решение руководства театра.

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