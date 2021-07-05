«Яркие краски вошли в чат»: Бузова в летящем платье-тунике отправилась на работу в Африке

Звезда в настоящий момент занята в новом телевизионном проекте.

Ольга Бузова вместе со съемочной группой канала ТНТ в настоящий момент пребывает в командировке в Африке, где работает над будущим шоу. Его зрители увидят в эфире в новом сезоне.

больше по теме Долина выступила на частной вечеринке, облаченная в красивое платье в стиле Чикаго с бахромой Народная артистка исполнила в нем партию из знаменитого мюзикла.

Ведущая признается, что ей приходится невероятно много работать — буквально и днем, и ночью. Причем в темное время суток здесь, к ее удивлению, очень холодно. Поэтому звезда облачается на эти съемки в теплые штаны и угги. А вот утром она старается соответствовать обстановке и этнике этого континента.

В личном блоге Ольга показала свой образ для очередных съемок. «Яркие краски вышли в чат», — прокомментировала она его. И действительно, стайл Бузовой оказался очень сочным: начиная с накладных цветных прядей в прическе и заканчивая летящим платьем-туникой.

Смотрите также