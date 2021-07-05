«Вот вам и хасеки для Бали-бея»: жена Бурака Озчивита игриво оголила секси-животик

Бурак Озчивит в одном из интервью признался, что как только увидел на съемочной площадке Фахрийе Эвджен, то сразу понял: эта встреча неслучайна. Актер из турецкого сериала «Великолепный век» потерял голову от красавицы-брюнетки. Пара познакомилась на съемках исторической ленты «Королек — птичка певчая». По мере того, как развивались и крепли отношения их персонажей в проекте, влюблялись друг в друга и актеры. Вскоре Бурак сделал своей невесте предложение руки и сердца. И Фахрийе ответила согласием. Летом 2017 года они сыграли пышную свадьбу в Стамбуле. А в апреле 2019-го возлюбленная подарила Озчивиту первенца — сына Карана.

На свежем снимке в Instagram Фахрийе Эвджен позировала в соблазнительной васильковой блузе с декольте едва ли не до пупа. Жена актера из «Великолепного века» игриво оголила плоский животик, засветив «сочный» бюст.

«Малкочоглу бы страстно любил», «Вот вам и хасеки для Бали-бея», «Шикарная Фахрийе в васильковом костюмчике, а животик какой плоский!», «У нее точно есть ребенок? Такая стройняшка», «Малкочоглу такого бы не позволил», «Мда… Про Михримах тут Бали-бей и не вспомнит», — пошутили фолловеры.

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