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«Вот вам и хасеки для Бали-бея»: жена Бурака Озчивита игриво оголила секси-животик

Актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» обладает соблазнительными изгибами тела.

«Вот вам и хасеки для Бали-бея»: жена Бурака Озчивита игриво оголила секси-животик
Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен. Фото: Instagram.com/evcenf

Бурак Озчивит в одном из интервью признался, что как только увидел на съемочной площадке Фахрийе Эвджен, то сразу понял: эта встреча неслучайна. Актер из турецкого сериала «Великолепный век» потерял голову от красавицы-брюнетки. Пара познакомилась на съемках исторической ленты «Королек — птичка певчая». По мере того, как развивались и крепли отношения их персонажей в проекте, влюблялись друг в друга и актеры. Вскоре Бурак сделал своей невесте предложение руки и сердца. И Фахрийе ответила согласием. Летом 2017 года они сыграли пышную свадьбу в Стамбуле. А в апреле 2019-го возлюбленная подарила Озчивиту первенца — сына Карана.

На свежем снимке в Instagram Фахрийе Эвджен позировала в соблазнительной васильковой блузе с декольте едва ли не до пупа. Жена актера из «Великолепного века» игриво оголила плоский животик, засветив «сочный» бюст.

Звезда сериала "Королек - птичка певчая" Фахрийе Эвджен
Фахрийе Эвджен в васильковой блузе сверкнула «сочным» бюстом и манящим животиком. Фото: Instagram.com/evcenf

«Малкочоглу бы страстно любил», «Вот вам и хасеки для Бали-бея», «Шикарная Фахрийе в васильковом костюмчике, а животик какой плоский!», «У нее точно есть ребенок? Такая стройняшка», «Малкочоглу такого бы не позволил», «Мда… Про Михримах тут Бали-бей и не вспомнит», — пошутили фолловеры.

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