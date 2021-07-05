Невозможно доверять: разлад принца Гарри с королевской семьей усиливается

На прошлой неделе принц Гарри был в Лондоне. Вместе с братом он открыл памятник принцессе Диане в Кенсингтонском дворце. На мероприятии, которое прошло в узком кругу, где были брат и сестра покойной леди Ди, герцог присутствовал всего 20 минут. На фотографиях он улыбался и, судя по всему, был счастлив. Однако сразу после этого поспешил обратно в США. Ранее сообщалось, что там умер 82-летний дядя Меган Маркл, и принц поторопился утешить жену.

Как пишет Express, несмотря на внешнее примирение, родные братья все еще враждуют. Источник, близкий ко дворцу, сообщает, что королевская семья по-прежнему не доверяет герцогу, а разлад только усиливается.

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Добавим, ранее стало известно, что Гарри прилетит в Лондон в сентябре. Возможно, с ним приедет и Меган Маркл. Кенсингтонский дворец запланировал провести масштабные мероприятия по случаю празднования дня рождения леди Ди этой осенью.

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