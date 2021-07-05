«Давал большие деньги»: Виролайнен раскрыла подробности романа с женатым режиссером Герасимовым

Актриса Любовь Виролайнен в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о романе с женатым режиссером Сергеем Герасимовым.

«У меня был первый муж, второй муж. И один роман. С режиссером Сергеем Герасимовым. Он привозил мне дорогие подарки, чем и подкупил. Я говорила: «Отдайте лучше своей жене Тамаре Макаровой». Он давал мне большие деньги. Окружение знало о нашем романе. Да и его жена Тамара Макарова все понимала. Я не могла не ответить гению. Он был старше меня на сорок лет. Я понимала, что не буду жить с таким пожилым человеком, но мы были любовниками».

Любовь Виролайнен

Как отметила Виролайнен, жена Герасимова правильно себя вела. «Она не видела, не слышала и не замечала меня. Но я понимаю, как ей было больно. Очень больно. Но что случилось — то случилось. Сергей прямо на съемках срывался. Он меня очень сильно ревновал. На второй-третий год после замужества я понимала, что мой первый муж не мой человек. Он был по национальности финн. Чувств к нему у меня не было. Быстро все прошло», — заявила актриса.

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Напомним, что Любовь Виролайнен дважды была замужем. От первого супруга у нее есть сын Юрий. Вторым мужем звезды был кардиохирург Александр Зорин. Он ушел из жизни в 2018 году.

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