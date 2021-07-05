«Анна, остановитесь!»: снимки сильно похудевшей дочери Никиты Михалкова в купальнике взорвали Сеть

47-летняя актриса Анна Михалкова, старшая из наследниц Никиты Михалкова, достигла поставленной год назад цели — она сильно похудела. Вернее, к этому звезда театра и кино шла в разное время и с переменным успехом. Но в какой-то момент у нее опустились руки, и она призналась, что устала и любит себя такой — с дополнительными килограммами.

Но после того, как в Сети оказались снимки новой, стройной Анны с подтянутой кожей и упругими формами, многие подписчики, вместо поддержки, стали утверждать, что ей в прежнем теле было лучше.

«Анна, остановитесь, не худейте больше!!! Вы же и без того красотка», «Была лучше… неузнаваемая», «Неееет, раньше было лучше, не надо худеть», «Да зачем вы худеете?», «Очень сильно похудели», «А куда подевались эти милые щечки???», «Мне очень нравится немного полнее, изюмка!», «Анна, ну нет, зачем? Была гармония… а сейчас не то… жаль… мне жаль», — наисалит многие из фанатов.

И подобных комментариев под публикацией — большинство. Конечно, есть и те, кто поддержал Анну, но негатив со стороны поклонников все-таки тронул девушку, и она обратилась к хейтерам:

«Впуская виртуально людей в свою жизнь, с удивлением обнаруживаешь, что они проходят, не снимая грязной обуви, ложатся, не снимая пальто, в твою постель и руками начинают есть из твоей тарелки! Я допускаю, что мой дом, моя жизнь да и я сама могу не соответствовать вашему представлению! Но совершенно не обязательно мне об этом сообщать», — высказалась звезда и закрыла комментарии.

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