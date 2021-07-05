На курорте для миллионеров: Нетребко сексуально показала ножки в белоснежной лодке

Оперная певица решила приятно провести время с близкими и друзьями на море.

Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым, сыном Тьяго и друзьями отправилась на курорт в Сардинии Costa Smeralda (Изумрудный берег). Он знаменит своими бесконечными песочными пляжами и невероятно прозрачной водой.

Это место считается излюбленным у богатейших людей мира. По индивидуальным проектам здесь выстроены поселки с эксклюзивными гольф-клубами, причалами для фешенебельных яхт, частными аэродромами и площадками для вертолетов.

Оперная дива не смогла себе отказать в прогулке на катере по местным окрестностям. Звезда запечатлелась на борту судна с мужем и приятелями, представ в купальнике и футболке, красиво позируя на камеру, вытянув свои стройные ноги с разноцветным педикюром.

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