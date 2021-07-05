Тренды на лето 2021 года: легкость, минимализм и яркие цвета
Видео
Принцесса Диана: икона стиля и самая красивая королевская особа
Видео

На курорте для миллионеров: Нетребко сексуально показала ножки в белоснежной лодке

Оперная певица решила приятно провести время с близкими и друзьями на море.

На курорте для миллионеров: Нетребко сексуально показала ножки в белоснежной лодке
Анна Нетребко с сыном. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым, сыном Тьяго и друзьями отправилась на курорт в Сардинии Costa Smeralda (Изумрудный берег). Он знаменит своими бесконечными песочными пляжами и невероятно прозрачной водой.

Это место считается излюбленным у богатейших людей мира. По индивидуальным проектам здесь выстроены поселки с эксклюзивными гольф-клубами, причалами для фешенебельных яхт, частными аэродромами и площадками для вертолетов.

Оперная дива не смогла себе отказать в прогулке на катере по местным окрестностям. Звезда запечатлелась на борту судна с мужем и приятелями, представ в купальнике и футболке, красиво позируя на камеру, вытянув свои стройные ноги с разноцветным педикюром.

Смотрите также

Тэги

Анна НетребкоЗвезды в купальникахсекси