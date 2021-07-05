«Очень плохо выглядит»: Воеводина ужаснула публику невероятной худобой, засветившись в купальнике на Ибице

Оксана Воеводина, похоже, стала приходить в себя после пережитого стресса из-за расставания с экс-королем Малайзии. Мухаммад V так и не признал наследника Леона от русской красавицы, завив, что он мог родиться от любого азиатского мужчины. Особого сходства с собой он не увидел, и это несмотря на то, что публика наперебой твердит: мужчина и мальчик – просто одно лицо.

Девушка в итоге сказала, что сможет сама обеспечивать своего ребенка, активно развивая бьюти-блог, занимаясь продажей косметики через Интернет и работая моделью.

Накануне Оксана отметилась на Ибице, продемонстрировав публике изменения в своей фигуре. Стоит отметить, что большинству ее фолловеров они не понравились – Воеводина сильно похудела, многие сочли, что слишком.

«Очень плохо выглядит», «Это ведь некрасиво», «Худышка совсем, ну чуть-чуть позвольте себе расслабиться», «Боже, ну какая худая», «Срочно нужно поправляться, со стороны — вы на пути к анарексии уже», «Немедленно поправиться», «Господи, зачем стремиться к такой худобе? Некрасиво ведь», — написали пользователи Сети в личном блоге брюнетки.

Комментарии в блоге Воеводиной. Фото: instagram.com/rihanapetra/

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