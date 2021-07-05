Подарок от бабушки: 53-летняя Оксана Фандера показала обновки для новорожденного внука

Несколько дней назад сын актрисы Иван Янковский впервые стал отцом.

В семье Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры в начале июля произошло радостное событие – их 30-летний сын Иван впервые стал отцом. Наследника ему подарила Диана Пожарская, с которой он встречался последние годы. О том, что пара ждет ребенка, поклонники даже не догадывались.

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Пару дней назад маму и малыша выписали из роддома. И теперь все внимание членов звездной семьи устремлено на маленького Олега – родители решили назвать кроху в честь прославленного предка. Новоиспеченная бабушка Оксана Фандера показала в микроблоге, какой подарок приготовила младенцу.

«Возраст – это не цифра, а жизненная позиция», — написала актриса.

Напомним, у Фандеры от Янковского двое детей. Старший Иван уже претендует на звание главного краша современного кинематографа после его ролей в нашумевшем фильме «Текст», «Союз спасения» и драме «Огонь», а также в сериале «Топи». Его младшей сестре Елизавете 27 лет, и она тоже актриса.

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