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Подарок от бабушки: 53-летняя Оксана Фандера показала обновки для новорожденного внука

Несколько дней назад сын актрисы Иван Янковский впервые стал отцом.

Подарок от бабушки: 53-летняя Оксана Фандера показала обновки для новорожденного внука
Оксана Фандера с сыном Иваном Янковским. Фото: Global look press

В семье Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры в начале июля произошло радостное событие – их 30-летний сын Иван впервые стал отцом. Наследника ему подарила Диана Пожарская, с которой он встречался последние годы. О том, что пара ждет ребенка, поклонники даже не догадывались.

Пару дней назад маму и малыша выписали из роддома. И теперь все внимание членов звездной семьи устремлено на маленького Олега – родители решили назвать кроху в честь прославленного предка. Новоиспеченная бабушка Оксана Фандера показала в микроблоге, какой подарок приготовила младенцу.

Фандера показала обновки для новорожденного внука
Фандера показала обновки для новорожденного внука. Фото: instagram.com/veriga10/

«Возраст – это не цифра, а жизненная позиция», — написала актриса.

Напомним, у Фандеры от Янковского двое детей. Старший Иван уже претендует на звание главного краша современного кинематографа после его ролей в нашумевшем фильме «Текст», «Союз спасения» и драме «Огонь», а также в сериале «Топи». Его младшей сестре Елизавете 27 лет, и она тоже актриса.

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