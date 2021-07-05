Долина выступила на частной вечеринке, облаченная в красивое платье в стиле «чикаго» с бахромой

Лариса Долина отметилась на частной вечеринке в качестве приглашенной артистки, звезда исполнила несколько композиций, впечатлив публику своими вокальными данными. Многим запомнилось ее выступление с одной из партий мюзикла «Чикаго».

«Я, на сегодняшний день, первая и единственная российская актриса, сыгравшая на Бродвее в этом мюзикле роль мамы Мортон. Я благодарна «Стейдж Энтертейнмент» и лично его основателю и бессменному руководителю (хотя этого брэнда больше нет, есть новый – «Московский Бродвей») Дмитрию Богачеву за возможность сыграть эту легендарную роль! И хоть в этом видео я пою не свою партию, без «Чикаго» не могу уже себе представить свою творческую карьеру», — рассказала знаменитость в личном блоге.

К зрителям Лариса Долина вышла в соответствующем партии наряде – белом платье с бахромой в стиле «чикаго» с открытыми плечами и длиной выше колен. Звезда примерила к нему в пандан изящные туфельки в тон. И сделала пышную укладку с кудрявыми волосами.

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