Овации от Примадонны: Пугачева похвалила Вайкуле за празднование Дня Алисы в Стране чудес

Певицы давно и крепко дружат даже на расстоянии.

67-летняя Лайма Вайкуле и 72-летняя Алла Пугачева давно и тепло дружат друг с другом. До пандемии Примадонна часто становилась гостьей фестиваля «Рандеву», который учредила ее латвийская подруга в Юрмале. Но с закрытием границ звездам теперь приходится общаться онлайн.

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Накануне Лайма поделилась своим открытием с подписчиками в микроблоге. Артистка сообщила, что обнаружила в календаре День Алисы в Стране чудес. И решила его праздновать. «Верьте в чудеса», — обратилась звезда к онлайн-публике.

В комментариях почти первой отметилась Алла Пугачева. «Молодец», — похвалила подругу Примадонна и оставила ей эмодзи «аплодисменты».

Поклонники вторили Примадонне и выразили надежду, что приятных чудес в жизни будет как можно больше.

Кстати, Пугачева давно имеет аккаунт в соцсети. Только публикует в нем посты довольно редко. Судя по ее активности в профилях друзей, Примадонна — активный пользователь Instagram.

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