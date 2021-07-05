Высота – 7 метров: Галкин показал фантазийный фонтан в своем имении возле замка

Летом все вокруг в поместье артиста поросло разнотравьем.

Максим Галкин очень любит свой сад возле замка в деревне Грязь. Юморист приложил собственную руку в разработке ландшафтного дизайна вокруг и с любовью показывает его своим поклонникам в личном блоге.

На сей раз артист представил публике милое разнотравье, которое смогло перебраться и разрастись даже в фонтане возле дома. Фантазийное строение, к слову, разработал друг юмориста, скульптор Андрей Налич.

«В этой скульптуре сочетается и мощь, и динамика, и воздушность, и лаконичность. Это была непростая технологическая задача, учитывая, что высота скульптуры из нержавеющей стали более 7 метров, а вес более тонны, при этом изгибы змея держатся без каких-либо дополнительных подпорок», — рассказал в личном блоге муж Аллы Пугачевой.

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