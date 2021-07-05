Дива на отдыхе: Нетребко в фиолетовом бикини понежилась на палубе под лучами солнца

Многие знаменитости этим летом выбрали Италию в качестве места для своего отдыха. Кристина Орбакайте, Эмма Малинина с дочкой Устиньей, Ольга Бузова, Валентин и Марина Юдашкины, а теперь и Анна Нетребко — на популярных курортах Средиземноморья случился настоящий звездопад.

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Анна Нетребко продолжает отдыхать с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго на Сардинии. Дива накануне отправилась в морской круиз по необитаемым островам и весь день провела на воде. В какой-то момент солнце позволило скинуть одежды, и оперная дива с удовольствием обнажилась до фиолетового бикини и понежилась на палубе.

Не забывает Нетребко и о снимках для своего онлайн-фотоальбома. Дива уже провела фотосессию на Сардинии, сменив сразу несколько ярких и эффектных образов – от строгих деловых до элегантных вечерних.

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