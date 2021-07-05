«В моде всегда»: Лиза Галкина предстала в платье, которое советовала Эвелина Хромченко

Максим Галкин запечатлел свою дочь Лизу Галкину за выразительным чтением стихов. Девочка при этом облачилась в платье-рубашку пудрово-розового цвета.
Ранее о таком наряде высказывалась на шоу Первого канала «Модный приговор» Эвелина Хромченко. Ведущая уверена, что покупка такого платья – хорошая инвестиция, поскольку такие модели не теряют своей актуальности практически никогда.
«Платья-рубашки в моде всегда, любого цвета», — говорила стилист.
Эти наряды особенно адекватно смотрятся летом, включенные в курортные луки.