«В моде всегда»: Лиза Галкина предстала в платье, которое советовала Эвелина Хромченко

Такие наряды можно смело приобретать во все времена.

Максим Галкин запечатлел свою дочь Лизу Галкину за выразительным чтением стихов. Девочка при этом облачилась в платье-рубашку пудрово-розового цвета.

Ранее о таком наряде высказывалась на шоу Первого канала «Модный приговор» Эвелина Хромченко. Ведущая уверена, что покупка такого платья – хорошая инвестиция, поскольку такие модели не теряют своей актуальности практически никогда.

«Платья-рубашки в моде всегда, любого цвета», — говорила стилист.

Эти наряды особенно адекватно смотрятся летом, включенные в курортные луки.

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