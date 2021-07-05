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Удобные и актуальные: Рогов посоветовал модницам шлепки, как у Брежневой

Ранее певица появлялась в них на концерте в Италии.

Удобные и актуальные: Рогов посоветовал модницам шлепки, как у Брежневой
Александр Рогов. Фото: Михаил Фролов/ КП

Вера Брежнева засветилась на концерте российского пианиста Александра Романовского в тапках-вьетнамках, сочетав их с шелковой юбкой миди классического образца. Совсем недавно в такой обуви было принято ходить только на пляж, теперь же она в тренде.

Вера Брежнева в Италии.
Вера Брежнева в Италии. Фото: instagram.com/ververa/

Это подтвердил стилист Александр Рогов. На очередном YouTube-шоу Rogov live он заглянул в масс-маркет, чтобы выбрать модные вещи, которые можно рекомендовать к покупке зрителям. Сланцы как у Брежневой оказались в числе тех вещей, на которые он обратил свое внимание.

Рогов посоветовал модницам шлепки, как у Брежневой
Рогов посоветовал модницам шлепки, как у Брежневой. Кадр из шоу Rogov live/ youtu.be/A_EksZZJgmo

Носить их эксперт советовал именно в городских образах. Например, с женственными платьями и юбками.

«Будет очень красиво!» — сказал Александр.

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