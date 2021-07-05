Прям при муже: Каменских в бикини со стрингами бесстыдно потрясла афедроном

Долгожданное лето для многих звездных красоток стало сигналом к демонстрации своих прелестей с минимумом одежды. Очень увлеклась съемками в бикини и даже ню певица Ольга Бузова. Накануне девушка ошеломила поклонников своим снимком в микрострингах на фоне африканской саванны. Девушка не постеснялась показать свой внушительный тыл, чем озадачила в микроблоге немалую часть подписчиков.

Не отстает и ее украинская коллега Настя Каменских. Певица отличается давней и стабильной любовью к откровенным фотокарточкам и с удовольствием демонстрирует себя в секси-нарядах или бикини. На это раз жгучая брюнетка с аппетитными формами решила с подругой снять пикантный кадр с оригинального ракурса.

Певица в купальнике со стрингами, стоя спиной и покачивая бедрами, явила миру свой объемный афедрон. Подруга в этом момент повторила точно такое же движение, и девушки коснулись друг друга ягодицами.

При этом, Каменских, очевидно, не испытала ни капли стеснения – она отдыхала на террасе своего дома вместе с мамой и мужем Потапом. Такие озорные забавы для девушки, кажется, давно стали привычкой.

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