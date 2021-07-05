Теперь завидный жених: Курбан Омаров подтвердил свой новый статус холостяка

Семья Ксении Бородиной и Курбана Омарова распалась. О том, что бизнесмен съехал от жены в городскую квартиру, стало известно несколько недель назад. Поклонники пары до последнего верили в воссоединение их любимцев, но чуда не произошло – Бородина подала на развод. Девушка лишь однажды прокомментировала происходящее в ее личной жизни, рассказав, как переживает непростой период.

А вот пока еще муж Бородиной, бизнесмен и новоиспеченный блогер Курбан Омаров никак не комментирует свой развод. Но накануне мужчина подтвердил свой новый статус «свободен». Сейчас он находится в путешествии в Казани и при выборе ночлега остановился на варианте с говорящим названием «Приют холостяка».

«Зайду, пожалуй», — решил Омаров.

К слову, Омаров отправился в поездку с сыном от первого брака. Дома его ждет пятилетняя дочка от Бородиной Теона, с которой он постоянно на связи.

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