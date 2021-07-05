По последним трендам: 71-летняя Бабкина появилась на публике в остромодных брюках сезона и с зеленой сумочкой

Народная артистка Надежда Бабкина в свой 71 год может дать фору любой юной моднице. Звезда обладает неиссякаемым задором, искристой энергетикой и обаянием, а также чувством стиля, которые ей позволяют выглядеть значительно моложе своего паспортного возраста.

Накануне Бабкина появилась на открытии фольклорного фестиваля в Уфе. Перед тем как отправиться на сцену и радовать зрителей своими выступлениями, звезда прогулялась по многолюдной площадке. Она нарядилась в стильный аутфит, выдержанный по последним трендам сезона и в соответствии с правилами стиля.

На Надежде Георгиевне была голубая блузка с вертикальной полоской, визуально корректирующая фигуру, а также остромодные брюки сезона с очень широкими штанинами. На плече модницы красовалась культовая it bag – стеганная сумочка Bottega Veneta трендового зеленого цвета. Обувь тоже соответствует актуальным фэшн-требованиям — сейчас белый цвет в летних аксессуарах просто на пике.

В том, что Бабкиной удается соответствовать трендами моды, нет ничего удивительного. Ведь она много лет является ведущей шоу «Модный приговор» на Первом канале и держит руку ну фэшн-пульсе.

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