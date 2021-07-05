Так советовала Хромченко: невестка Орбакайте показала, как сейчас модно носить платье-комбинацию

В отличие от Ляйсан Утяшевой, модель Алена Краснова уже трансформировала гардероб под новые требования.

На днях телеведущая, гимнастка Ляйсан Утяшева показала свой образ, в котором приехала в гостиницу с мужем. Девушка нарядилась в длинное фиолетовое платье-комбинацию, выгуляв его соло. Однако, такой вариант аутфита в нынешнем сезоне считается неактуальным – об этом рассказывала фэшн-эксперт Эвелина Хромченко.

А вот модель Алена Краснова это знает. И показала в своем новом посте в микроблоге, как сейчас модно носить платье-комбинацию. Она облачилась в миниатюрный наряд цвета молока, накинув поверх него жакет оверсайз фисташкового цвета.

«Гуляем с мамой», — сообщила красотка.

Напомним, что бельевой стиль и, в частности, платья-комбинации несколько сезонов подряд почивали на лаврах – каждая уважающая себя модница считала своим долгом иметь в коллекции несколько моделей этого наряда.

Но сейчас носить ни с чем такой вид одежды не комильфо, и его обязательно нужно усмирять – подойдут рубашки, футболки, жакеты или кардиганы. «Любая объемная трикотажная вещь, которая есть у вас в гардеробе», — как советовала ранее Хромченко.

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