Кети Топурия в розовом жакете в клетку виши и джинсах зажигательно станцевала в машине под свой хит

Солистка группы «А Студио» Кети Топурия достаточно редко появляется в соцсети, к сожалению многомиллионной армии фанатов. Певица не любит афишировать семейную жизнь, предпочитая воспитывать своих двоих детей подальше от камер и взглядов посторонних. Да и мужа, бизнесмена Льва Деньгова, девушка показывает нечасто.

Но иногда у подписчиков девушки появляются поводы для радости. Как на этот раз – певица поделилась зажигательным видео, на котором она в приподнятом настроении зажигает в машине под свой хит.

«Всем позитива, ярких эмоций и незабываемого лета!», — пожелала фанатам девушка.

Для поездки красотка выбрала бело-розовый жакет в клетку «виши» поверх белой базовой футболки и голубые джинсы. Подписчики очень быстро отреагировали на появление нового видео с любимицей.

«Остановите меня!!! Танцую вместе со стулом», «Красотка», «Классная», «Космическая», — написали некоторые в комментариях.

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