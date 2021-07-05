Место силы: Рудковская в нежно-розовом миниатюрном платье посетила кафе Dior в Сен-Тропе

В разгар отпускного сезона многие отечественные селебрити выбрались на заграничный отдых. Например, семя Натальи Подольской и Владимира Преснякова проводит досуг на побережье Средиземного моря, наслаждаясь турецким гостеприимством в Кемере, а продюсер и светская львица Яна Рудковская – во Франции, остановившись в фешенебельном курорте Сен-Тропе.

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Рудковская на этот раз улетела отдыхать без мужа и детей. Сначала она решила остановиться на Лазурном берегу, а затем, как следует отдохнув, перебраться в Италию. Об этих и многих других планах и новостях с отдыха светская львица щедро делится в микроблоге.

Разумеется, без люкса Рудковская не проводит ни дня даже на отдыхе. Накануне красотка посетила фэшн-кафе на курорте, и отчиталась о результатах похода у себя в аккаунте.

«Кафе Dior в Сен-Тропе. Абсолютно потрясающее и волшебное место», — написала девушка.

Для похода в заведение любимого бренда модница облачилась в соответствующий случаю наряд. Она выбрала нежно-розовое мини-платье и позировала за столиком на улице, наслаждаясь роскошью и эксклюзивом.

«Скромнее надо быть», «О мои любимые ножки 45 размера», «Нога опять выросла», «Что то ножки стали в два раза длиннее, наростили, что ли», «Всю жизнь одна и таже поза», «Помешенная на своем Dlor», — накинулись на Рудковскую в комментариях.

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