После баньки: распаренная Волочкова в алом мини-бикини раскинулась в шпагате на купели

Балерина даже в жаркую погоду не меняет своих предпочтений в отдыхе и досуге.

Экс-солистка Большого театра, 45-летняя балерина Анастасия Волочкова не так давно отдыхала на Мальдивах. Звезда радовала поклонников фотографиями в купальниках, а также регулярно демонстрировала свою безупречную растяжку – что называется, по многочисленным просьбам фанатов. Обилие шпагатов иссякло с возвращением звезды домой, но ненадолго – и танцовщица снова порадовала идеальным поперечным.

Волочкова поделилась в микроблоге снимком после баньки. На нем повелительница пуантов, распаренная и румяная, в алом мини-бикини и с войлочным колпаком на голове, позирует на купели в поперечном шпагате.

«Прекрасный выходной! Но без шпагата он невозможен! А Вы как проводите время?», — поинтересовалась звезда.

Волочкова просто обожает парную с вениками и ледяную купель после нее, причем, в любую погоду — и в тридцатиградусную жару тоже. Подписчики откликнулись в комментариях. «Бесподобно!», «А мы тоже классно проводим время!», «Настя, вы молодец», «Красотка!», — пишут некоторые.

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