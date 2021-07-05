Одинаково модные: Кудрявцева с мужем и дочкой нарядились в стиле family look

Пока многие знаменитости путешествуют по Европе, выбирая фешенебельные курорты и красивые виды для фотоснимков для Instagram, телеведущая Лера Кудрявцева проводит время с семьей в Сочи. Знаменитая журналистка повезла туда двухлетнюю дочку Машу в детский балетный лагерь. Сопроводить жену и наследницу присоединился и глава семейства Игорь Макаров.

больше по теме Полевые цветы и разнотравье: Максим Галкин показал нетронутый уголок природы в своем саду Телеведущий обожает гулять по приусадебной территории замка в деревне Грязь.

Тренировки и репетиции маленькой Маши мама с папой совмещают с семейным отдыхом. Они много гуляют и фотографируются, посещают аттракционы и ходят на море. Накануне для вечернего променада Кудрявцева с семьей нарядились в стиле family look. Они облачились в черные футболки и голубые джинсы и позировали на крыльце гостиницы.

«Мама, Папа, Я — дружная семья», — подписала снимок телеведущая.

Кудрявцева, которая в свои 50 лет выглядит невероятно молодо, для прогулки с семьей сделала два хвостика и стала похожа на совсем юную молодую маму. Кто-то в комментариях даже заметил, что телеведущую совсем легко спутать со студенткой.

Одеваться одинаково любят, к слову, многие звездные семьи. Например, модель Анастасия Костенко, которая воспитывает двоих дочек от футболиста Дмитрия Тарасова и ждет третьего ребенка, частенько наряжается с девочками в стиле family look.

Смотрите также