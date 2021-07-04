Двое в белом: Татьяна Навка предстала с мужем Дмитрием Песковым на свадьбе

Прославленная фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка часто проводит время в разлуке с мужем Дмитрием Песковым. Оба очень занятые люди, у каждого свои проекты и задачи, связанные с профессией. Так, Татьяна Навка в эти дни находится в Сочи на гастролях со своим ледовым шоу «Руслан и Людмила».

Вероятно, к ней на берега Черного моря прилетели муж Дмитрий Песков и дочка от брака с Александром Жулиным Саша. Так или иначе, но все трое вместе отправились на свадьбу – знакомые звездной пары в этот вечер женили сына.

Судя по микроблогу Ольги Слуцкер, которая тоже стала гостьей этого торжества, в числе приглашенных был даже поп-король Филипп Киркоров.

Татьяна Навка поделилась кадрами, сделанными во время вечеринки, в сторис Instagram. В одном из роликов она запечатлелась рядом с мужем Дмитрием Песковым. Оба облачены в белое. На Татьяне жакет без рукавов, на Дмитрии – рубашка.

На другом ролике Навка предстала уже в компании дочери Александры. Все звездное семейство пребывало в прекрасном настроении и, судя по всему, было очень довольно всем происходящим на торжестве.

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