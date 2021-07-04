Смелый парень: Дмитрий Шепелев показал подросшего сына Платона, выполняющего трюки на велосипеде

Телеведущий Дмитрий Шепелев с появлением на свет его второго сына Тихона не стал уделять меньше времени старшему наследнику Платону. Мальчику весной этого года исполнилось восемь лет, шесть из которых он живет без мамы.

Жанна Фриске умерла летом 2015 года, и с тех пор Платона воспитывает отец Дмитрий Шепелев и новая избранница мужчины Екатерина Тулупова.

Шоумен поощряет любовь сына к экстриму и гордится бесстрашием Платона. Мальчик отлично управляется со сноубордом и выполняет трюки на велосипеде.

Кадрами, сделанными во время воскресной прогулки, Дмитрий Шепелев поделился в сторис Instagram. Платон едет впереди своего звездного отца, а тот снимает на телефон, как сын лихо управляет велосипедом.

В какой-то момент Платон делает «ласточку», поднимая вверх одну ногу до параллели с асфальтом. Причем трюк он исполняет на довольно приличной скорости. Дмитрий Шепелев смеется от счастья. Платон явно восторгает отца своими способностями и ловкостью.

«Воскресная велопрогулка с сыном – бесценно», — подписал кадр Дмитрий Шепелев.

Кстати, спорт – не единственное увлечение восьмилетнего Платона. Мальчик еще учит языки и занимается в музыкальной школе – играет на фортепиано.

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