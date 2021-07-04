«Еще даже ничего не началось»: Юлия Барановская в белом наряде нежно прильнула к Егору Криду

Известному исполнителю Егору Криду на днях исполнилось 27 лет. В честь этого события музыкант закатил вечеринку, в числе гостей которой была и популярная телеведущая Юлия Барановская.

На своей страничке в Instagram звезда поделилась снимком, запечатлевшим ее в момент нежных объятий с виновником торжества.

«Еще раз с днем рождения, Егор Крид! Твои праздники, как всегда, весело, шумно, вкусно и все для друзей. А за торт без сахара и калорий, но нереально вкусный, отдельное спасибо. И да, в 27 еще даже ничего не началось, поверь», — написала под фото Юлия Барановская.

На вечеринку к Егору Криду она пришла, облаченная во все белое. А в кадре предстала нежно прильнувшей к плечу именинника.

Снимок получился очень убедительным. Подписчики Юлии Барановской предположили, что она нуждается в крепкой опоре в виде сильного мужчины.

«Такая сильная и самостоятельная женщина, а на фото часто видно, что так вам хочется быть маленькой девочкой, и чтоб рядом был сильный и заботливый мужчина», «Так и охота вам с кем-то обняться», «Юля, вы классные», «Шикарно выглядите», — высказываются в Сети.

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