«Улетели с мамулечкой»: жена Никиты Преснякова предстала в ресторане с его тещей

Невестка Кристины Орбакайте Алена Краснова эти дни проводит со своей мамой на побережье Черного моря. Дамы улетели на Юг, чтобы погреться. Но погода, увы, совсем не балует.

Алена поделилась в микроблоге фото, на котором запечатлелась во время прогулки. Красавица нарядилась в мини-платье, но при этом набросила на себя жакет оверсайз цвета сочной зелени – так уютнее и теплее гулять прохладным летним вечером.

Чтобы согреться, Алена и ее мама отправились в ресторанчик. Там жена Никиты Преснякова записала видео, на котором запечатлела и свою родительницу. В кадр попало миловидное лицо блондинки.

Мама Алены Красновой прекрасно выглядит и очень хороша собой. Очевидно, что дочь унаследовала ее красоту.

«Улетели с мамулечкой погреться, называется», — подписала кадр Алена Краснова.

Родительница девушка в кадре поднимает бокал с лимонадом, предлагая тост.

«За хорошую погоду!» — говорит мама Алены.

«Да, класс, погода вообще радует», — с сарказмом в голосе произносит Краснова.

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