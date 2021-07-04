«Ляпнула глупость, не подумав»: Анфиса Чехова извинилась перед бурятскими женщинами

Звезда экрана Анфиса Чехова после скандала, спровоцированного в Сети ее высказыванием в эфире телеканала «Домашний», принесла извинения женщинам Бурятии. Страсти разгорелись из-за неосторожных фраз Анфисы Чеховой, рассказавшей, как после неудачного визита к косметологу она стала похожей на бурятскую женщину.

В Сети высказывание Чеховой расценили как унижение дам азиатской внешности, на теледиву обрушился хейт. После него звезда записала видеообращение, в котором извинилась за свои необдуманные фразы, пообещав, что впредь она будет более тщательно подбирать слова.

«Простите, что ляпнула глупость не подумав, позволила дурацкой и оскорбительной фразе, которую я произнесла бессознательно, причинить боль людям, принадлежащим к удивительной и уникальной нации с глубокой историей и с лицами, отличными от европейских, но от этого не менее прекрасными! Простите меня, бурятские женщины, девушки, девочки», — высказалась Анфиса Чехова.

Она призналась, что чувствует себя ужасно из-за своего же поступка. Это воскресенье у себя в Instagram Анфиса объявила Днем бурятских женщин и публикует в сторис снимки удивительных красавиц этой земли.

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